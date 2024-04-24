Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 365 рублей за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года. дивиденды в размере 33,3 руб. на акцию (с доходностью 10,8% к цене закрытия 23 апреля), - напоминает аналитик Евгений Кипнис. - Суммарный объем выплат составит 752 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли банка за 2023 год. Инвесторы во вторник, 23 апреля, фиксировали прибыль по акциям Сбербанка, поскольку объявленный дивиденд соответствует ожиданиям рынка. Сбербанк по-прежнему является одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 год. Среди будущих драйверов роста акций Сбербанка - возможное реинвестирование полученных дивидендов участниками рынка, дальнейший рост чистой прибыли банка в 2024 году и возможное частичное восстановление потерь, связанных с "замораживанием" некоторых активов банка".

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