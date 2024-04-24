"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают акции ЮГК

"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Южуралзолото" (ЮГК), при текущих уровнях котировок золота бумаги торгуются с мультипликатором 12М EV/EBITDA 4,8x (против примерно 4,0x у глобальных аналогов), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушаков, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Эмитент первый раз в статусе публичной компании опубликовал финансовые результаты по итогам 2023 года: EBITDA оказалась на 6% выше консенсуса, но на 11% ниже нашего прогноза. В то же время чистая прибыль компании оказалась существенно ниже наших ожиданий, составив 0,7 млрд руб. В отсутствие подробной отчетности по МСФО пока непонятна причина расхождения, - отмечают эксперты. - Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен советом директоров ЮГК в мае и вынесен на годовое общее собрание акционеров (ГОСА), которое пройдет до конца июня. Если компания будет придерживаться дивидендной политики, которая предполагает выплату 50% ЧП по МСФО, то ввиду низкой чистой прибыли дивиденд за 2023 год может оказаться незначительным - с доходностью 0,2%".

24 апреля, в 18:00 МСК, компания проведет звонок для инвесторов и аналитиков.

"При этом отмечаем перспективы роста компании - в результате запуска проектов роста EV/EBITDA''25 может снизиться до 2,8х при текущих ценах, а объявленная дивидендная доходность за 2025 год может составить 10-11%, по нашим оценкам", - указывают аналитики.

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