Возможна консолидация цены нефти в диапазоне $86-88,5/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $86-88,5 за баррель в ближайшее время в отсутствие значимых геополитических факторов, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Общая техническая картина в нефти "бычья" - Brent торгуется выше 200-дневной скользящей средней ($83,75 за баррель), просматриваются два восходящих тренда", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.