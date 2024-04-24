"БКС МИ" сохраняет долгосрочную нейтральную оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали" на долгосрочном горизонте, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Финансовые результаты эмитента за I квартал 2024 года по МСФО оказались довольно сильными с ростом свободного денежного потока (FCF) на 33% г/г благодаря увеличению EBITDA на 25%. Краткосрочно бумагу могут поддержать возобновление квартальных дивидендов и сезонное оживление спроса на сталь. Тем не менее долгосрочный взгляд остается нейтральным на фоне справедливых оценок по Р/Е и отсутствия сильных катализаторов роста на рынке стали", - указывают эксперты.

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