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24 апреля 2024 года 11:43

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной ценой $50

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной стоимостью на уровне $50 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"Эмитент представил квартальную отчетность, результаты которой превзошли консенсус. Менеджмент компании повысил "гайденс" на 2024 год и, судя по динамике операционной рентабельности в поквартальном сопоставлении, следует плану по сокращению затрат. Позитивные ориентиры в отношении поставок и сильные результаты за текущий квартал стали для нас основанием улучшить свои прогнозы для бизнеса автоконцерна. Текущая оценка бумаг не кажется высокой. Наша рекомендация по акциям на горизонте двенадцати месяцев - "покупать" с целевой ценой $50", - пишет эксперт.

Отмечает Поздняков и возможные ключевые риски:

- Ослабление спроса на автомобили из-за повышения ставок по автокредитам.

- Уязвимость сегмента электромобилей для ценового давления конкурентов.

- Полное закрытие сегмента Cruise на фоне проблем с регуляторами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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