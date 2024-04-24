Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной ценой $50

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной стоимостью на уровне $50 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"Эмитент представил квартальную отчетность, результаты которой превзошли консенсус. Менеджмент компании повысил "гайденс" на 2024 год и, судя по динамике операционной рентабельности в поквартальном сопоставлении, следует плану по сокращению затрат. Позитивные ориентиры в отношении поставок и сильные результаты за текущий квартал стали для нас основанием улучшить свои прогнозы для бизнеса автоконцерна. Текущая оценка бумаг не кажется высокой. Наша рекомендация по акциям на горизонте двенадцати месяцев - "покупать" с целевой ценой $50", - пишет эксперт.

Отмечает Поздняков и возможные ключевые риски:

- Ослабление спроса на автомобили из-за повышения ставок по автокредитам.

- Уязвимость сегмента электромобилей для ценового давления конкурентов.

- Полное закрытие сегмента Cruise на фоне проблем с регуляторами.

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