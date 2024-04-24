Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 2049 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Алексея Головинова.

"Опубликованные производственные и финансовые результаты эмитента приятно удивили. Хотя I квартал традиционно считается слабым для металлургов из-за сезонного падения спроса, "Северсталь" увеличила продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (доля в общем объеме продаж составила 51%, у "ММК" аналогичный показатель - 38,5%). Благодаря этому рентабельность по EBITDA компании составила около 35%. До рекордных показателей 2021 года далеко (тогда было >50%), но это хороший результат в условиях высокой конкуренции на внутреннем рынке, - отмечает эксперт. - Свободный денежный поток превзошел ожидания рынка - 33,2 млрд руб. Результат мог быть еще лучше, но этому помешал рост оборотного капитала из-за вынужденного накопления запасов и увеличения капитальных затрат. "Северсталь" нарастила запасы слябов перед плановой остановкой доменной печи №5. Возобновление производства запланировано на конец августа текущего года".

Совет директоров компании по итогам I квартала текущего года рекомендовал выплатить 38,3 руб. на акцию в качестве дивиденда. Это эквивалентно 32 млрд руб., что сопоставимо со значением FCF за квартал, указывает Головинов. "При этом следующие три квартала должны быть еще успешнее для компании. Пик капитальных затрат, вероятно, придется на весну-лето. При этом реализация запасов и увеличение объемов продаж может нивелировать рост капзатрат. Таким образом, база под выплату будущих дивидендов будет выше. По нашим оценкам, совокупный дивиденд по итогам 2024 года может составить примерно 180 руб., что дает чуть меньше 10% дивидендной доходности, - пишет аналитик в материале. - Для долгосрочных инвесторов бумаги "Северстали" по-прежнему могут быть интересны. Совокупные дивиденды за 2023 год, которые пока не выплачены, а также за 2024 год могут дать 20% дивидендной доходности до июня следующего года".

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