Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в Германии и США, комментарии от ЕЦБ:

- Индекс делового климата Ifo в Германии в апреле;

- Заказы на товары длительного пользования в США за март;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- Выступления представителей ЕЦБ.

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