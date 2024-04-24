Вероятна стабилизация рубля у отметки 93 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Вероятна стабилизация рубля у отметки 93 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду утром находится у 92,9 руб./$1, - констатируют эксперты. - Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшие дни экспортеры могут продавать сравнительно более высокие объемы валютной выручки в связи с приближающимся пиком налогового периода, и курс USD/RUB может попробовать задержаться ниже 93 руб./$1".

Цены на нефть во вторник заметно выросли. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказывает глобальное ослабление доллара и оценки API, свидетельствовавшие о максимальном с начала марта недельном снижении запасов нефти. В среду фьючерсы Brent торгуются у $88,7/барр. Если сегодняшние официальные данные по запасам от Минэнерго США подтвердят оценки API, цены на нефть могут на время закрепиться на уровнях выше $88/барр., полагают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.