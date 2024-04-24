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24 апреля 2024 года 10:11
Рубль может укрепиться в среду до 92 руб./$1 - SberCIB
Рубль может укрепиться в среду до 92 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что к концу этой недели предстоит уплата налогов, и если экспортеры продолжат активно продавать валюту, рубль в среду может укрепиться до 92 руб./$1. "Баррель Brent во вторник подорожал на $1,42 до $88,42. Рынок отреагировал на данные о снижении деловой активности в США. После их публикации ослаб доллар и усилились надежды на скорое снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, сегодня Brent может торговаться около $89 за баррель", - отмечают аналитики. Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем на 6 б. п. вдоль кривой. В среду на первичном рынке Минфин предложит только 14-летние ОФЗ-26243 с фиксированным купоном. Эксперты инвестбанка не исключают, что доходности могут снова вырасти, если премии останутся существенными. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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