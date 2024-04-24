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24 апреля 2024 года 09:31
Давление на котировки ОФЗ пока сохранится - ПСБ
Дальнейшее предложение ОФЗ-ПД на аукционах Минфина продолжит оказывать давление на котировки рублевых гособлигаций, фокус по прежнему стоит сохранять на корпоративных флоатерах, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Рынок ОФЗ снизился во вторник - доходность индексного портфеля RGBI выросла на 4 б.п. (до 13,59% годовых). Надежды на замещение флоатера, который погашается в среду, не оправдались - Минфин объявил о размещении на аукционе в среду 14-летнего выпуска с фиксированным купоном. Дальнейшее предложение ОФЗ-ПД продолжит оказывать давление на котировки госбумаг, - пишет эксперт в обзоре. - Следующим важным триггером для рынка станет пятничное заседание ЦБ. Некоторое смягчение сигнала и уточнение сроков начала снижения ставки могло бы поддержать рынок госбумаг. Вместе с тем пока проинфляционные факторы в виде сохранения высоких темпов кредитования сохраняются, что, вероятно, отразится в комментариях регулятора. Мы по-прежнему сохраняем фокус на корпоративные флоатеры и не рекомендуем увеличивать дюрацию портфеля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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