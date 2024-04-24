Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3360-3400п в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно снижение индекса Мосбиржи в диапазоне 3360-3400 пунктов в ближайшее время, среднесрочная цель роста до 3600 пунктов остается актуальной, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Индекс Мосбиржи во вторник довольно резко прервал подъем последних дней. Хотя снижение немногим превысило 1%, отступали от достигнутых вершин на повышенных оборотах. Парад дивидендных анонсов провоцировал повышенную активность, а вот итоговые впечатления оказались не столь радужные с учетом достигнутых ранее рубежей. В итоге получили фиксацию по факту выхода важных новостей, что не редкость для рынка, который растет на ожиданиях, - пишет аналитик. - Технически отмечалось, что предыдущие четыре недели индекс рос, что привело к перекупленности и без ярких новостей темпы роста последних недель сохранить будет сложно. Сомнения в устойчивости крутого восходящего канала подтвердились. Его граница была пробита, перечеркнут рост последних трех дней. Появились риски отступления к 3400-3360 пунктов. Здоровая коррекция сейчас не повредит. Впереди дивидендный сезон и среднесрочные цели роста до 3600 пунктов актуальны".

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