БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ТКС Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "ММК" и "Роснефть".

"Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО) - в соответствии с дивидендной политикой. Выплата соответствует 10,6% дивдоходности - высокий уровень для голубой фишки. У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года, то есть крупные дивиденды не станут разовой историей", - отмечают аналитики.

Среднесрочные ожидания экспертов по акциям "ТКС Холдинга" позитивные. По их мнению, после перезапуска торгов инвесторы должны обратить внимание на сильные фундаментальные вводные. Группа показала хорошие финансовые результаты по итогам 2023 года - чистая прибыль выросла почти в 3 раза, число активных клиентов в IV квартале достигло 27,9 млн человек (+30% г/г). Рентабельность капитала по итогам года составила 33,5% - один из лучших показателей в банковском секторе, подчеркивается в комментарии.

"Акции "ЛУКОЙЛа" интересны как ставка на высокие дивиденды в 2024 году, - пишут далее стратеги БКС. - Совет директоров компании уже рекомендовал выплаты по итогам прошлого года на уровне 498 руб. на акцию, что соответствует 6,4% дивдоходности. На горизонте 12 месяцев дивдоходность акций может достичь 12-18% - дивиденды ближе к верхней границе возможны при возвращении к выплате 100% от свободного денежного потока (FCF). Высокая дивдоходность обусловлена комфортными ценами на нефть при слабом рубле. Потенциальный драйвер для ЛУКОЙЛа - выкуп собственных акций у нерезидентов с дисконтом, который мог бы повысить справедливую цену акций на 15-34%".

Аналитики отмечают, что СД "ММК" может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов уже в апреле. По мнению экспертов БКС, возобновление выплат "ММК" стало бы позитивным драйвером для акций на среднесрочном горизонте. На их взгляд, финансовые возможности для выплат есть, чистый долг "ММК" на конец 2023 года был отрицательным, отношение Чистый долг/EBITDA было на уровне -0,5х. Ранее компания распределяла около 100% от свободного денежного потока. Если подход останется актуальным, по итогам 2023 года "ММК" может выплатить около 2,8 руб. на акцию, что, по оценке аналитиков, соответствует 5% дивдоходности.

"Акции "Роснефти" в последние месяцы отстали от рынка, - констатируют стратеги БКС Экспресс. - Компания торгуется с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA. Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 год. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли, что предполагает около 29 руб. на акцию (5% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев ожидаем, что дивдоходность может составить 10-12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для "Роснефти" остается развитие проекта "Восток Ойл".

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