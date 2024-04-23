"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали" и считают их интересными с точки зрения дивидендов, сообщается в комментарии.

"Северсталь" опубликовала операционные и финансовые результаты первого квартала 2024 года, - пишут аналитики. - Также совет директоров металлургической компании рекомендовал выплатить дивиденды за отчетный период. Размер выплаты - 38,3 рубля на акцию. Доходность - около 2%. Опубликованные результаты по выручке и EBITDA в целом соответствуют нашим ожиданиям . В то же время рекомендация по дивидендам за первый квартал 2024 года оказалась немного выше наших ожиданий в связи с более высоким свободным денежным потоком (FCF). Исходя из размера объявленного дивиденда, на выплаты планируется направить практически 100% FCF за первый квартал".

Эксперты "Тинькофф Инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на акции "Северстали": "Несмотря на незначительный потенциал роста относительно нашего таргета (1890 рублей за акцию), бумаги компании выглядят интересно с точки зрения дивидендов. По нашим оценкам, дивдоходность по акциям "Северстали" в следующие 12 месяцев может составить около 16%".

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