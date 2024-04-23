ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в пятницу - инвестбанк "Синара"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании в пятницу, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы ожидаем, что ставку на заседании в пятницу ЦБ оставит на уровне 16%, но регулятор серьезно пересмотрит ключевые экономические прогнозы, представленные в начале года, - отмечает эксперт. - Поскольку инфляция держится на уровне значимо выше 4,0% г/г, а рост экономики ускоряется (в феврале ВВП вырос на ~8% г/г), мы полагаем, что совет директоров в эту пятницу обсудит возможность повышения ставки. Бюджетные риски пока не материализовались, но мы подчеркиваем, что соответствующий фактор окажется наиболее важным для Банка России в ближайшие месяцы. Мы имеем в виду увеличение расходов в связи с заявленными Президентом РФ инициативами, а также обсуждаемое повышение налогов. На наш взгляд, ЦБ РФ не станет быстро снижать ставку ни в этом, ни в следующем году. Ожидаем ее понижения до 13% к концу 2024 года при инфляции выше 6,0% г/г".

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