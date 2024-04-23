ЦБР может сохранить ставку без изменений до июля или сентября 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"

Банк России может сохранить текущий уровень ключевой ставки (16% годовых) до июля или даже сентября 2024 года, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций".

"Инфляционное давление снижается, но динамика остается неустойчивой. Несмотря на достаточно высокую ставку, потребительская активность тоже остается высокой. В таких условиях, как и абсолютное большинство участников рынка, мы ожидаем от регулятора сохранения ключевой ставки на текущем уровне на предстоящем заседании и до тех пор, пока динамика замедления инфляции не приобретет более устойчивый характер. Вероятно, это продлится до июльского или даже сентябрьского планового заседания", - указывают эксперты.

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