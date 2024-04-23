"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку потенциала роста цены акций "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте следующих примерно шести месяцев, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

При текущих ценах и курсе рубля бумаги компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,7x (дисконт составляет около 40% к историческому уровню), отмечают эксперты.

"Крупнейший конкурент эмитента - De Beers - снизил прогноз по добыче алмазов на 2024 год до 26-29 млн карат (против ранее ожидаемых 29-32 млн карат). Напомним, что De Beers исторически составляет около 30% мирового производства алмазов. По словам De Beers, решение связано с наличием на рынке крупных нераспроданных запасов. Считаем, что снижение добычи (2-3% от мирового производства) окажет поддержку глобальным ценам на алмазы, наряду с недавно объявленными покупками Гохрана (которые могут дополнительно убрать с рынка 3-4% предложения, по нашим оценкам), - указывают аналитики в обзоре. - В нашем базовом сценарии при текущих ценах продажи накопленных в 2023 году запасов позволяют "АЛРОСА" генерировать 18-19% доходности по FCF на 2024 год. Считаем, что восстановление цен может потенциально добавить еще 5-10 п.п. к доходности, что может полностью транслироваться в дивиденды, учитывая низкую долговую нагрузку".

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