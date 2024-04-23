"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $77,29

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $77,29 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $69,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Alibaba активно проводит обратный выкуп своих акций. Мы ожидаем, что в течение 2025 финансового года компания выкупит на $10,9 млрд, что соответствует 6,4% доходности - высокое для китайского рынка значение. Кроме того, эмитент впервые выплатил дивиденды - $0,125 на акцию (1,5% доходности), и в будущем выплаты могут продолжиться", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках бокового тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $69,9 риск на портфель составит 0,06%", - указывают в "Финаме".

Alibaba Group Holding - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Компания имеет китайские и международные подразделения, которые занимаются как розничной онлайн-торговлей, так и оптовым сегментом продаж.

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