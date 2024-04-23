"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Etalon с целью 122 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Etalon с целью 122 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,79%, стоп-приказ: 93,29 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста можно отнести редомициляцию компании в Специальный административный район (остров Октябрьский Калининградской области), возврат к выплатам дивидендов и позитивную динамику продаж в I квартале 2024 года - рост по сравнению с I кварталом 2023 года в 2,6 раза", - отмечают анлаитики.

"С технической точки зрения котировки консолидируются на уровне сопротивления максимумов 2024 года. Закрепление за ним дает сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 93,29 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

Etalon - один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

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