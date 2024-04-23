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23 апреля 2024 года 11:47
Возможно укрепление рубля в ближайшие дни - ПСБ
Новостной фон и приближение сезона налоговых выплат располагают к возможному развитию тренда на укрепление рубля в ближайшие дни и локальному смещению курса пары доллар/рубль в диапазон 92,5-93 руб./$1, считает главный аналитик Центра аналитики и экспертизы Департамента стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "К концу текущей шестидневной рабочей недели настроения могут измениться. Перед предстоящими длинными выходными и сезонным снижением активности экспортеров на валютном рынке в начале месяца спрос на иностранную валюту может усилиться. На этом фоне факторы к укреплению рубля, скорее всего, будут нивелированы. В конце недели ждем стабилизацию курса в середине прогнозного диапазона 91-95 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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