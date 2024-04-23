Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа" в ожидании начала коммерческих отгрузок с проекта "Арктик СПГ 2" в текущем году, сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"В свете возможного запрета ЕС на ввоз сжиженного газа из России мы считаем, что в отношении "НОВАТЭКа" могут возникнуть негативные настроения, но незначительного характера, так как сообщения о запрете поставок российского СПГ появляются в СМИ уже не первый раз. По нашему мнению, в случае введения санкций производство сжиженного газа не пострадает, как и в случае с введенным ранее эмбарго ЕС на поставки российской нефти и нефтепродуктов, однако транспортные расходы эмитента могут возрасти: потребуется доставлять СПГ на более далекие расстояния, - пишут эксперты в обзоре. - Узкое место для возможных санкций - тот факт, что крупнейший долгосрочный контракт на поставку 4 млн тонн в год с "Ямала СПГ", проекта "НОВАТЭКа", заключен с французской TotalEnergies. Отметим, что из-за принятия дополнительных мер против теневого флота нефтяных танкеров нефть марки Urals может торговаться с по-прежнему двузначным дисконтом к North Sea Dated ($15/барр. в 1К24 против $9/барр. в октябре 2023 года)".

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