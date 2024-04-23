Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США и еврозоне:

- Предварительные индексы деловой активности (PMI) в США и еврозоне в апреле;

- Продажи нового жилья в США за март;

- Разрешения на строительство в США за март;

- Недельные данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США.

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