ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи может вырасти до 3500п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3500 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В фокусе внимания инвесторов рекомендация набсовета Сбербанка. Сюрприз маловероятен, окончательное подтверждение выплат должно позитивно воспринято рынком. Предпочтение отдаем во вторник акциям сталелитейщиков, "Самолета" и ВТБ", - указывает аналитик в комментарии.

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