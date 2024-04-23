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23 апреля 2024 года 09:37

Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в апреле - "Велес Капитал"

Вероятно сохранение текущего уровня (16% годовых) ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 26 апреля 2024 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что сохранение высокой экономической активности и ускорение кредитования, слабое и неравномерное замедление устойчивых компонентов инфляции, повышенные инфляционные ожидания и жесткость рынка труда выступают в пользу сохранения ключевой ставки и отсутствия сигналов о смягчении со стороны ЦБ в апреле, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Более того, не исключаем, что регулятор может несколько ужесточить позицию, отразив это в повышении прогноза по экономической активности, темпам кредитования или инфляции на опорном заседании (будет представлен обновленный макропрогноз). В этих условиях повышается вероятность того, что первое снижение ключевой ставки будет уже не в июле (как до недавнего времени ожидало большинство участников рынка), а на опорном заседании в сентябре".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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