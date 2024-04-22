"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 55 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 55 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования июль 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале инвестиционной компании.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что стоимость авиабилетов в экономклассе в первом квартале выросла на 25% по отношению к прошлому году. В марте 2024 года пассажиропоток "Аэрофлота" увеличился на 21% и постепенно восстанавливается к рекордному 2019 году, отмечается в комментарии. В первом квартале загрузка кресел у "Аэрофлота" была выше среднеисторического показателя и составила почти 90%. Сложившиеся обстоятельства, по мнению экспертов, могут положительно повлиять на финансовые показатели компании.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" ожидают позитивную динамику обыкновенных акций "Аэрофлота" в течение трех месяцев на фоне сильного финансового отчета за первый квартал. По их оценкам, потенциальная цена акций может составить 55 рублей за бумагу. Основные риски - снижение ставок фрахта (платы за перевозку груза) во втором квартале, отмена выплаты дивидендов, а также укрепление рубля.

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