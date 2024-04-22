"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги ЛК "Европлан", а также исключив расписки HeadHunter.

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА", "Европлан", "Яндекс" и Whoosh.

Аналитики добавили акции ЛК "Европлан" на ожидании публикации сильной финансовой отчетности за 1-й квартал 2024 года и сохранения благоприятной конъюнктуры. Они ожидают, что лизинговый портфель ЛК "Европлан" в 2024 году увеличится на 34% г/г благодаря росту нового бизнеса, продолжив расти, опережая рынок (+21% г/г).

"Мы фиксируем прибыль в депозитарных расписках HeadHunter - 21,5% против роста рынка на 4,54%. Долгосрочно сохраняем позитивный взгляд на инвестиционный кейс HeadHunter в условиях дефицита кадров на рынке труда", - отмечают эксперт в комментарии.

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