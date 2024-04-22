"Финам" повысил прогнозную цену пая iShares Gold Trust до $48

"Финам" повысил прогнозную стоимость пая биржевого траста iShares Gold Trust ETF до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 7% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

"Мы позитивно оцениваем перспективы движения цены золота и не исключаем в долгосрочной перспективе продолжения роста в район $2650-2700 за тройскую унцию. В случае роста интенсивности геополитических эскалаций возможно значительное повышение котировок золота, а значит, и рост стоимости паев iShares Gold Trust на более высокие уровни. Между тем любой тренд может сопровождаться коррекцией, достаточно глубокой. Таким образом, мы полагаем, что удержание позиций в золоте и паях траста будет наиболее приемлемым вариантом", - указывает эксперт в обзоре.

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