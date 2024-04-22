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22 апреля 2024 года 17:27
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Longyuan Power с прогнозной ценой HKD8,2
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Longyuan Power с прогнозной стоимостью 8,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 42% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Стоимость акций эмитента на данный момент опустилась до несправедливо низкого уровня, который нельзя объяснить ни фундаментальными показателями, ни внешними факторами. Несмотря на небольшое ухудшение результатов в 2023 году, основной бизнес компании - ветроэнергетика - демонстрирует положительную динамику. Мы ожидаем, что расширение мощностей и реализация стратегии Пекина по постепенному переходу с угля на возобновляемые источники энергии будут способствовать долгосрочному росту котировок бумаг Longyuan Power", - пишет эксперт. Longyuan Power - китайский холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LONGYUAN/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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