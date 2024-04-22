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22 апреля 2024 года 17:07
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4950-5000п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4950-5000 пунктов в течение фондовой сессии понедельника, считают аналитики Freedom Finance Global. "Инвесторы могут предпринять в понедельник попытку выкупа просадки в акциях полупроводниковых компаний, хотя общая нервозность, вероятнее всего, сохранится. Доходности десятилетних трежерис остаются на некомфортно высоких для держателей акций отметках. Для руководства ФРС наступил период тишины перед заседанием, итоги которого станут известны 1 мая. Последние комментарии представителей регулятора сигнализировали о преобладании "ястребиного" настроя, - отмечают эксперты в обзоре. - Выйдут данные индекса экономической активности от ФРБ Чикаго, но существенного влияния на ход торгов они, скорее всего, не окажут. Баланс рисков на день складывается умеренно позитивный. Прогнозируем средний уровень волатильности. Отскок после пятничной распродажи вполне возможен, но участники рынка будут действовать очень осторожно в преддверии публикации на текущей неделе важных квартальных отчетов. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 4950-5000 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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