Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных вложений в текущих рыночных условиях, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Лизинговая компания представила операционные результаты за первый квартал 2024 года, показав фронтальный рост по объему бизнеса и количеству сделок. Эмитент заключил 59 соглашений с импортерами, производителями и поставщиками легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и различной спецтехники. Такого вида партнерства позволяют "Европлану" договариваться о скидках для своих клиентов и предлагать оптимальные условия покупки в лизинг, - указывают эксперты. - Рост стоимости автомобилей, старение автопарка и функционирование экономики в рамках высоких процентных ставок стимулируют компании чаще прибегать к использованию инструментов лизинга с целью поддержания производственно-финансовой деятельности".

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