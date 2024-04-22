Новые бонды НоваБев серии БО-П06 интересны при доходности не менее 15,5-15,7% - инвестбанк "Синара"

Новые корпоративные облигации "НоваБев Групп" серии БО-П06 могут быть интересны при доходности не менее 15,5-15,7% годовых, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Эмитент планирует во вторник сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 3 млрд руб. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентир доходности - премия не более 240 б.п. к двухлетним ОФЗ. Начало размещения предварительно назначено на 26 апреля.

"На конец пятницы значение КБД на сроке два года составило 13,84%, что предполагает ориентир по доходности на уровне 16,24% годовых. Обращающийся выпуск БО-П05 с чуть более длинной дюрацией последний месяц торгуется с доходностью порядка 15-15,2% годовых к погашению в 2027 году. На наш взгляд, новые бумаги могут быть интересны при доходности не менее 15,5-15,7% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

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