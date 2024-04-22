ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 1715 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 1715 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Операционные результаты агропроизводителя за первый квартал текущего года оцениваем положительно. Компания показала ощутимый прирост выручки за счет увеличения производственных мощностей" - пишет эксперт.

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