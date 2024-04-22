"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Норникеля

"Тинькофф Инвестиции" пока нейтрально оценивают перспективы цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков.

"Металлургический гигант опубликовал нейтральные производственные результаты за первый квартал 2024 года. Снижение выпуска никеля обусловлено ростом производства металла, который еще не прошел всех стадий обработки. В то же время объемы производства палладия в отчетном периоде были на высоком уровне. Пока нейтрально смотрим на бумаги эмитента, однако отмечаем восстановление цен на никель и рост цен на медь за последний месяц. В случае продолжения этого тренда интерес инвесторов к "Норникелю" может возрасти", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.