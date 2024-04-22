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22 апреля 2024 года 15:21
Акции Инарктики - интересная инвестидея - ПСБ
Акции "Инарктики" являются интересной инвестиционной идеей, прогнозная стоимость бумаги на горизонте двенадцати месяцев находится на уровне 1200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "10 рублей на акцию рекомендовал выплатить совет директоров эмитента в качестве финальных дивидендов за 2023 год (доходность - около 1,1%). По итогам 9М23 "Инарктика" уже выплатила 45 руб. на акцию (3,95 млрд руб.). При положительном решении сумма всех дивидендов за год составит 55 руб. на акцию, дивдоходность - около 6%. Это эквивалентно распределению 31% чистой прибыли (4,83 млрд руб.). С открытия торгов акции компании отреагировали снижением. Финальный дивиденд оказался скромным, учитывая существенный рост чистой прибыли", - отмечает эксперт. "Инарктика" сейчас - это не столько дивидендная история, сколько потенциал развития бизнеса и, соответственно, роста котировок акций. Агрохолдинг расширяет производство и консолидируется на рынке охлаждённой рыбы. В октябре 2023 года компания перешла в первый котировальный список Московской биржи, а стоимость ее акции выросла в полтора раза за последний год", - указывает Кузнецова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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