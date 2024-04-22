"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив цены акций "Норникеля", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Норникель" показал нейтральные операционные результаты за 1-й кв. 2024 года и подтвердил свой прогноз по производству металлов на текущий год - компания консервативно ожидает снижения производства никеля в 2024 году на 9% г/г до 184-194 тыс. т из-за планового ремонта печи "Надеждинского металлургического завода", - пишут эксперты ДмитрийГлушаков, НиканорХалин и ИванСальковский. - Выпуск МПГ также может снизиться на 12% г/г до 2,9-3,1 млн унций. Сохраняем негативный взгляд на бумаги "Норникеля". При текущих ценах на металлы и курсе рубля акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024 7,0x (на ~35% выше исторического уровня) - самая высокая оценка в горно-металлургическом секторе. Также отмечаем скромную ожидаемую доходность по FCF на 2024 год(3-5%)".

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