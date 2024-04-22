"Финам" повысил рейтинг акций Tesla до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Tesla с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $207 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции компании упали за месяц на 13%, а за 6 месяцев - на 30%. Считаем, что потенциал снижения данных бумаг исчерпан, поскольку последние негативные новости по компании уже учтены в котировках, и акции по текущей цене могут принести инвесторам значительную доходность", - пишет аналитик Игнат Иванов.

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