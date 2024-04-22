"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг "РусАгро" на уровне 1700 руб. за расписку, говорится в комментарии аналитиков.

"Крупнейший агрохолдинг в России опубликовал сильные операционные результаты за первый квартал 2024 года. Выручка выросла, в том числе на фоне включения финансовых результатов НМЖК - холдинга по производству масложировых продуктов, который "РусАгро" купила в третьем квартале прошлого года. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. Компания может завершить процесс редомициляции до конца 2024 года и поделиться с инвесторами дивидендами в размере вплоть до 240 рублей на расписку (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и финансовых результатов за первое полугодие 2024 года)", - пишут эксперты.

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