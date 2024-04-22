"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Philip Morris с целью $104

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Philip Morris International с целевой ценой $104 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $91, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Philip Morris опубликует квартальный отчет во вторник, 23 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $8,46 млрд и прибыли на акцию $1,41. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $91 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,73", - отмечают в "Финаме".

Philip Morris International - американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.

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