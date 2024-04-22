"Солид Брокер" подтверждает целевую цену акций РусАгро на уровне 2060 руб

"Солид Брокер" подтверждает целевую цену акций "РусАгро" на уровне 2060 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"РусАагро" выпустила сильные результаты по итогам первого квартала этого года. - отмечают эксперты. - Основная прибавка была за счет модернизации масложирового завода в Балаково, а также консолидации НМЖК. Цены на продукцию "РусАгро" стабильны и невысоки, кроме сахара, цены на который находятся в близи исторических максимумов. На текущем этапе выручка компании растет преимущественно за счет роста объемов реализации. Слабо выглядит только мясной сегмент, который был подвержен в прошлом году эпидемии АЧС. "РусАгро" является одним из наших фаворитов в секторе. Компания сейчас находится в процессе смены юрисдикции, после чего сможет начать выплату дивидендов".

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