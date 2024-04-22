"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ЦИАН с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,1%, стоп-приказ: 940 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 26 апреля. Аналитики ждут сильных результатов и комментариев от менеджмента касательно редомициляции, что должно выступить драйверами роста в среднесрочной перспективе

"С технической точки зрения акции демонстрируют среднесрочный восходящий канал, торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 940 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают в "Финаме".

ЦИАН является крупнейшим сервисом объявлений для покупки и продажи недвижимости в России и, по данным Google Analytics и SimilarWeb, входит в мировую десятку самых популярных классифайдов недвижимости.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.