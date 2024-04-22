Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций СмартТехГрупп

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "СмартТехГрупп", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

"Компания опубликовала операционные результаты за 1К24. Несмотря на повышение годовых темпов роста портфеля, объем выдачи замедлился до +17,4% г/г с максимума в +26% г/г в 4К23. При этом в 1К24 средневзвешенная процентная ставка по автозаймам выросла до 83,5% с 81,3% в 2023 году. Однако ожидаемые потери остались неизменными на уровне 12%. В целом мы считаем новость нейтральной и подтверждаем рейтинг "держать". Портфель займов продолжает увеличиваться после привлечения капитала в середине 2023 года и несмотря на рост процентных ставок", - пишет эксперт в обзоре.

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