"Финам" рекомендует держать акции НоваБев с прогнозной ценой 6862 руб

"Финам" рекомендует держать акции "НоваБев Групп" с прогнозной стоимостью на уровне 6862 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Динамика цены акций эмитента за последний год совпадает с движением рынка. За двенадцать месяцев акции выросли в стоимости на 33,7%, опередив доходность рынка всего на 1%. При этом за последние два года компания зарекомендовала себя как "дивидендного аристократа", обеспечивая инвесторов дивдоходностью не ниже 10%. В 2024 году именно дивидендный фактор будет определяющим для динамики котировок, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов".

"НоваБев Групп" - один из лидеров алкогольной отрасли в России. Компания производит и продает водку, джин, ром, виски, коньяк и прочие спиртосодержащие напитки. Также ей принадлежит сеть магазинов "ВинЛаб".

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