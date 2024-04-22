Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 92-94 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 92-94 руб./$1, по паре рубль/евро - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Свежие новости о снижении недельной инфляции в России до 0,12% в центре внимания, - указывает эксперт. - Неделей ранее показатель был 0,16%. А также - замедление роста цен на продовольственные товары за неделю до 0,10%. Послужить поддержкой рублю может приближение на текущей неделе пика налоговых выплат. Помочь российской валюте способны и оптимистичные данные по результатам внешней торговли. Между тем ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась, и на фоне эскалации конфликта нефтяные цены могут продолжить расти. В качестве поддержки доллару выступает достаточно сильная свежая экономическая статистика из США, а также общая "ястребиная" риторика Федрезерва. При этом снижение доходности казначейских облигаций США может выступить в качестве негативного для него фона на мировом рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.