Buyback поддержит котировки акций SLB - Freedom Finance Global

Программа buyback поддержит котировки акций американской нефтесервисной компании SLB (бывшая Schlumberger), сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность компании за первый квартал, но ожидаем негативной реакции рынка на результаты. Тенденция к сокращению выручки в поквартальном сопоставлении может продолжиться до конца июня", - указывает эксперт.

Пигарев называет следующие потенциальные драйверы роста цены акций эмитента:

- Продление странами ОПЕК+ добровольного ограничения добычи и экспорта на второй квартал 2024 года окажет поддержку ценам на нефть, а также поддержит буровую активность в Северной Америке, на которую приходится около 18% выручки компании.

- Увеличение выплат акционерам должно позитивно отразиться на котировках бумаг.

"Менеджмент Schlumberger сохранил квартальный дивиденд на уровне $0,275 на акцию (реестр закроется 4 июня, выплаты будут проведены 11 июля). Доходность к текущим котировкам составляет 2,2%. Кроме того, в 2023 году компания возобновила обратный выкуп акций. В первом квартале его объем составил 5,4 млн акций по средней цене $50,13 или в совокупности $270 млн ($100 млн кварталом ранее), - указывает Пигарев. - В текущем году общая сумма, направляемая на программу buyback и дивидендные выплаты, составит $3 млрд после $2 млрд в 2023 году, а в 2025 году достигнет $4 млрд или 4,6% капитализации компании после поглощения ChampionX".

Отмечает аналитик инвесткомпании и потенциальные риски:

- Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению цен на нефть и снижению буровой активности, оказав негативное влияние на результаты Schlumberger.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции. Снижение стоимости нефти и газа по сравнению с прошлогодними значениями может привести к сокращению стоимости услуг компании, что окажет давление на маржинальность в условиях высокой инфляции.

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