Курс рубля стабилизируется около 93 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс рубля стабилизируется около 93 руб./$1 в понедельник, торги нефтью будут проходить в интервале $86-87/барр. Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу укрепился еще на 0,7%, до 93,2 руб./$1. Обороты торгов увеличились - видимо, экспортеры активнее продавали валюту. Мы считаем, что сегодня укрепление рубля замедлится и курс стабилизируется около 93 руб./$1", - пишут эксперты.

Нефть Brent в пятницу подорожала лишь на $0,18 до $87,29 за баррель. После удара Израиля по Ирану котировки резко выросли, однако ответная реакция Ирана оказалась сдержанной, что, по мнению аналитиков, ограничило премию за геополитический риск на рынке нефти. Эксперты прогнозируют, что торги в понедельник будут проходить в интервале $86-87 за баррель.

"Доходности долгосрочных ОФЗ в пятницу снизились в среднем на 17 б. п. в сегменте длиннее 5 лет. При этом объем торгов вырос до 30 млрд руб. (это вдвое выше среднего за апрель). Мы не исключаем, что по мере приближения недельных аукционов в среду снижение доходности может замедлиться", - отмечают стратеги инвестбанка.

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