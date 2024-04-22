Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% на заседании в апреле - "Цифра брокер"

Вероятно сохранение текущего уровня ключевой ставки Банка России (16% годовых) по итогам заседания 26 апреля 2024 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Признаков замедления инфляции нет, это не дает повода для снижения ставки. В то же время инфляционные ожидания населения снижаются, что снижает риск повышения ставки", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.