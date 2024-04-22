Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (18:30 МСК);

- операционные результаты "РусАгро", "ТГК-1", "Норникеля", "Европлана" за 1-й кв. 2024 года;

- финансовые результаты X5 Retail Group за 1-й кв. 2024 года по МСФО;

- квартальные результаты Verizon.

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