ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в пятницу - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании в пятницу, 26 апреля, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"С высокой долей вероятности ставка останется неизменной. Несмотря на прохождение пика инфляции устойчивого снижения инфляционных ожиданий не зафиксировано и проинфляционные риски остаются на высоком уровне, поэтому ЦБ будет держать высокую ставку столько сколько потребуется, пока не появятся данные об устойчивом снижении инфляции. Вероятно, ЦБ скажет о возможном снижении ставки во втором полугодии 2024, при этом сделает оговорку о готовности повысить ставку, если увидит рост инфляции. На банковские продукты данное решение не должно оказать влияния, поскольку этот сценарий заложен в ожидания участников рынка", - отмечает эксперт.

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