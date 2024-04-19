HeadHunter сможет удвоить выручку и доходы на горизонте двух лет - ПСБ

HeadHunter сможет удвоить выручку и доходы на горизонте двух лет, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы выделяем HeadHunter из сектора российского hi-tech, - пишут эксперты. - Компания - очевидный бенефициар цифровизации и сохраняющегося дефицита кадров. Ее бизнес очень привлекателен и маржинален: HeadHunter показал высокие результаты работы за 2023 год (выручка +63% г/г: чистая прибыль +236%; рентабельность по EBIDTA 59%) и, по нашим оценкам, сможет удвоить выручку и доходы на горизонте двух лет. Редомициляция и листинг МКАО на Мосбирже, как ожидается, завершатся в III квартале. Это откроет возможности для возобновления дивидендных выплат. Учитывая силу бизнеса и весомый фундаментальный потенциал роста, считаем, что просадка котировок после возобновления торгов будет несильной. Целевой ориентир по акциям HeadHunter на горизонте 12 месяцев - 5630 рублей за штуку".

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