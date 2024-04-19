ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 26 апреля - УК "Первая"

ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля, полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

"Постепенно фокус внимания инвесторов начинает смещаться в сторону предстоящего заседания ЦБ на будущей неделе, - пишет эксперт. - На заседании 26 апреля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Пауза в действиях ЦБ может продлиться до осени из-за высокого внутреннего спроса, который продолжает расти даже при жесткой денежно-кредитной политике. При этом пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году выглядит ограниченным из-за высоких рисков активизации потребления".

Поводом для сохранения ставки, на взгляд Кравченко, могут оказаться замедляющиеся инфляционные ожидания населения. Так, в апреле, по данным ЦБ, они снизились с 11,5% до 11%. Также на неделе вышли данные по производственной инфляции, которые в очередной раз подтвердили сохранение инфляции на высоком уровне, однако показали динамику к снижению. Индекс цен производителей в марте вырос до 19,1% г/г, месяцем ранее - 19,5% г/г. Динамика к снижению есть, однако темпы невысокие, подчеркивает эксперт.

По мнению Кравченко, в текущих условиях в качестве альтернативного варианта регулятор может рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки. Вероятность этого небольшая, однако она сохраняется на фоне присутствия проинфляционных рисков.

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