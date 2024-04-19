Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Netflix на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Netflix Inc. на уровне "продавать" с целевой ценой $560 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Netflix опубликовала финансовые результаты за 1К24. Выручка увеличилась на 15% г/г до $9,37 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков в $9,26 млрд. Прибыль на акцию составила $5,28, также превзойдя ожидания в $4,52. Однако инвесторов разочаровал неблагоприятный прогноз по выручке на 2К24. Менеджмент Netflix ожидает, что показатель увеличится на 16% г/г до $9,49 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $9,51 млрд. Кроме того, по мультипликатору P/E 2024 компания торгуется на уровне 34,6 - это значение кажется нам достаточно высоким. Мы считаем, что прогноз менеджмента создает негативный фон для котировок и ожидаем их снижения", - пишет аналитик Георгий Горбунов.

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